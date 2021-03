Mein Freund Odo - Die Spukprüfung

Autorin Julia Wagner höchstpersönlich liest Kindern ab 9 Jahren aus ihrem Buch in einer Online-Lesung vor.

Niko wird in der Schule gemobbt. In einem leer stehenden Haus trifft er auf das Gespenst Odo, das ins Altersschloss für ausrangierte Geister verbannt werden soll, weil Odo moderne Kinder nicht mehr erschrecken kann. Die beiden werden dicke Freunde und beschließen, sich gegenseitig zu helfen. Sie müssen sich was einfallen lassen, um Nikos Mobber zu entlarven. Wird Odo lernen, wie ein Handy funktioniert?

Hier geht's zur Anmeldung

Vergangene Online-Lesungen können nochmal in der Mediathek angesehen werden.