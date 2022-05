Mein Lieblingsplatz

× Erweitern © Übersee-Museum/Volker Beinhorn Blauwalherz im Übersee-Museum

Ob im Blauwalherz, an der Fischorgel, beim Blick auf Ozeanien oder an einem ganz neuen Platz: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren waren aufgerufen, ihre Ideen einzureichen: Wo wäre ihr Lieblingsplatz im Museum? Wie sähe dieser aus und was würden sie dort gerne machen? Ihre Beiträge konnten sie malen, skizzieren oder basteln. Vom 1. Juni bis zum 11. Juli 2022 sind ihre Werke im Museum zu bewundern.

Hintergrund des Wettbewerbs: Das Übersee-Museum Bremen möchte zu einem „Wohnzimmer der Gesellschaft“ werden. Also zu einem Ort, an dem sich Menschen aus Bremen und der ganzen Welt treffen, an dem sie Zeit verbringen, miteinander diskutieren, sich ausruhen, lernen, spielen oder auch arbeiten können. Dazu gehören natürlich insbesondere auch die kleinen Besucher:innen, die den Prozess der Umgestaltung aktiv mitgestalten sollen.

Nach der Preisverleihung am 1. Juni werden die Ideen und Kunstwerke der Kinder bis zum 11. Juli 2022 ausgestellt.