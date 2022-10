Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka

× Erweitern © WildBunch / Sandra Hoever

Das Kino zeigt den Gewinner des KIJUKO-Kinderfilmfestivals 2022:

Lotta Petermann ist zurück mit neuen Abenteuern! Lotta, Cheyenne und Paul können es gar nicht erwarten, auf ihre erste gemeinsame Klassenfahrt nach Amrum zu fahren. Endlich mal allein ohne nervige Eltern und Geschwister auf einer Insel unterwegs zu sein – das perfekte Abenteuer für die beste Bande der Welt - die Wilden Kaninchen!

Allerdings sinkt Lottas Vorfreude bei der Abreise auf den Tiefpunkt, als ausgerechnet ihr Papa Rainer als Begleitperson einspringen soll. Als ob das noch nicht genug wäre, hat Cheyenne auch noch ihre kleine Schwester Chanell mit im Gepäck.

Zusätzlich gibt es Probleme in der Bande: Der neue französische Mitschüler Rémi möchte gern ein Wildes Kaninchen werden, um jede freie Sekunde mit Lotta zu verbringen, was ihr so gar nicht in den Kram passt. Und dann verschwindet auch noch Chanell!

D 2022, Regie: Martina Plura, mit Meggy Hussong, Laura Tonke, Amelie Lammers, 95 Min., empfohlen ab 8 Jahren