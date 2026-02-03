Mein magisches Zauberbuch

bis

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen

In den Osterferien tauchen Kinder von 8 bis 12 Jahren in die Welt der Magie ab und gestalten im Tagesworkshop ein eigenes Zauberbuch.

Zuerst lernen die jungen Zauberer und Hexen die Grundlagen der Fadenheftung, dann darf es richtig magisch werden: Zaubersprüche, geheime Schriften, magische Tiere und heilende Pflanzen finden ihren Platz auf den Seiten – ein ganz besonderes Buch, das nur darauf wartet, verzaubert zu werden.

Die Teilnahme kostet 45 Euro nach anmeldung@uebersee-museum.de oder unter 042116038555.

