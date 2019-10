× Erweitern Foto: Sigrid Sternebeck Fockes Labor

© Ramón Voigt Johanna Springer Museumsstiftung Mein Name ist Hase

Jeder Erwachsene verwendet im Durchschnitt hundert Redewendungen am Tag - aber weiß schon, warum wir Lampenfieber haben oder die Katze im Sack kaufen?

Sprichwörter, geflügelte Worte und Redensarten machen Sprache anschaulicher, witziger und vor allem verständlicher. Und doch hat von ihren historischen Hintergründen kaum jemand einen blassen Schimmer.

Bauklötzestaunen und Lichtaufgehen ist also angesagt in der vergnüglichen Mitmach- und Mitdenkausstellung für die ganze Familie. In wunderbarer Jahrmarktatmosphäre finden sich unter anderem ein Rätsel mit internationalen Sprichwörtern und ein Sprichwort-Generator. In der Sprichwörterwerkstatt werden die Besucher selbst aktiv und setzen sich kreativ mit Sprichwörtern auseinander oder erfinden eigene Sprichwörter, die sie in der Ausstellung hinterlassen.