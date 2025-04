@meinbremen auf Instagram - Bremer zeigen ihre Stadt

Seit 9 Jahren übernehmen Bremer:innen wöchentlich den Instagram-Kanal @meinbremen und teilen persönliche Eindrücke, ihre Lieblingsorte und eigene Perspektiven aus ihrem hanseatischen Alltag in Fotos und Videos. Eine kleine Auswahl dieser Fotos zeigt nun eine Sonderausstellung in der Zentralbibliothek. Diese umfasst insgesamt 23 Exponaten, die Bremen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen. Von bekannten Wahrzeichen bis hin zu versteckten Ecken – zu sehen ist Bremen so, wie die Menschen es wahrnehmen und lieben. Die Exponate werden in einer smartphone-typischen Form präsentiert und schlagen so eine Brücke zwischen Social Media und dem echten Leben, und laden dazu ein, Bremen durch die Linse der Community neu zu entdecken.

Besucher:innen können für ihre Lieblingsbilder abstimmen und mit etwas Glück einen ganz besonderen, bremischen Preis gewinnen.

Die Ausstellung läuft vom 9. bis 31. Mai und kann während der regulären Öffnungszeiten besucht im Wall-Saal werden.

Öffnungszeiten: Mo & Di: 10 - 19, Mi: 13 - 19, Do: 9 - 19, Fr: 10 - 22:30, Sa: 10 - 17 Uhr