Meine Familie, die AfD und ich

Leonie Plaar ist queer, politische Aktivistin, Historikerin – und Tochter eines AfD-Mitglieds. Tatsächlich wählen fast alle ihrer nahen Verwandten die Alternative für Deutschland. Bis sie die Reißleine zog und den Kontakt abbrach, hat sie deren Radikalisierungsprozess also hautnah miterlebt. Eine gesellschaftliche und politische Analyse und gleichzeitig die berührende Erzählung eines familiären Bruchs.

Heute liest sie im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung für alle ab 12 Jahren aus ihren Buch. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit der Autorin.

Kostenfreie Tickets sind auf kulturbuero-bremen-nord.de erhältich.