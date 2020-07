× Erweitern © filmstarts.de Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau

Zum allerersten Mal fährt Conni ohne Mama und Papa in die Ferien! Mit der Kita geht es in eine Jugendherberge in einer echten Ritterburg! Natürlich sind auch ihre besten Freunde Anna und Simon dabei, nur den geliebten Kater Mau darf Conni nicht mitnehmen. Die Hotelbesitzerin Frau Weingärtner ist nämlich allergisch gegen Katzen. Aber das lässt der freche Mau sich nicht gefallen, er schmuggelt sich als blinder Passagier mit ins Hotel und stellt dort alles auf den Kopf! Conni muss sich ganz schön anstrengen, um ihren Kater zu verstecken. Und Frau Weingärtner hat fälschlicherweise schon den Waschbären Oskar im Verdacht.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.