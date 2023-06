× Meine griechischen Ferien

Der 15-jährige Toni hat gar keine Lust auf den Ferienurlaub mit der neuen Patchwork-Familie. Seit seine Mutter vor einigen Jahren ertrunken ist, löst das Meer vor der griechischen Insel Kos in ihm eher Angst als Urlaubsgefühle aus. Seine Laune verbessert sich erst, als er am Eisstand die einheimische Adriana kennenlernt. Sie ist Meisterin im Tieftauchen und zeigt ihm die versteckten Wunder der Insel. Gerade, als Toni beginnt sich zu verlieben, wird die Idylle jäh unterbrochen. Ein Dieb entführt Adriana, um mit ihren Tauchkünsten an einen wertvollen Schatz zu kommen. Um sie vor den kriminellen Schmugglern und der korrupten Polizei zu retten, muss Toni die Hilfe seiner Stiefbrüder Aleksi und Veeti in Anspruch nehmen. Und los geht die spannungsreiche Verfolgungsjagd durch das Urlaubsparadies!

FIN/GR 2016, Taavi Vartia, mit Nuuti Konttinen, Ville Mykkyrinne, Veikka Vainikka, FSK 6, empfohlen ab 9 Jahren, 87 Min.