Meine Klangreise

Zeitgenössische Musik klingt kompliziert? Nicht in diesem Familienkonzert. Das interaktive Konzert mit Musik von Konstantia Gourzi, großem Orchester und Performance zeigt, wie vergnüglich, überraschend und kindgerecht moderne Klänge und Melodien sein können.

Kinder und Erwachsene sind eingeladen, die Musik aktiv zu erleben, mitzusingen und mitzumachen – ein großes Orchester, Studierende der Elementaren Musikpädagogik der Hochschule für Künste Bremen und das Jugendsinfonieorchester Bremen bringen die Klangwelten von Konstantia Gourzi lebendig auf die Bühne.

Unter der Leitung von Martin Lentz wird Musik zu einem gemeinsamen Abenteuer für die ganze Familie.

Zu den Tickets (Kinder 8, Erw. 14 Euro)