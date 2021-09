Meine Spuren

Mittels der Trickfilmtechnik erschaffen Teilnehmer:innen ab 10 Jahren in der zweiten Herbstferienwoche eigene Welten. In vielfältiger spielerischer Form existierte diese Technik schon lange vor der Erfindung des Films. Animation arbeitet in einem einzigartigen Bereich, in dem absolut alles möglich ist. Sie kann magisch sein, Träume und Fantasien heraufbeschwören und sie verwirklichen.

Der entstehende Film beschäftigt sich mit dem Thema Spuren. Es geht um die Frage, welche Spuren die Teilnehmenden gehen möchten beziehungsweise welche Spuren sollen anderen von ihnen sehen. Welche Spuren finden sie im Stadtteil, in ihrer Straße? Die Filmpräsentation findet am 31. Oktober statt.

Von Montag bis Freitag treffen sie sich beim Kulturhaus Pusdorf und machen sich gemeinsam auf ins Trick47, eine Trickfilmwerkstatt beim Güterbahnhof. Die Teilnahme ist kostenlos inklusive Mittagsimbiss und Fahrtkosten. Interessierte melden sich bitte im Kulturhaus an.