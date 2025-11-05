Mellow – blow your Mind!

× Erweitern © Mellow Mellow

Magie & Illusionen live erleben Familien in der Zaubershow zum Lachen und Staunen. Der Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst (Parlor-Magic) und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt auf den Kopf. In der Liveshow ist alles erlaubt, was Spaß macht. Holographische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen. Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine. Spätestens, wenn er mit einem Teleskop das Licht einer Sternschnuppe fängt und unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen, wird klar – das ist keine normale Zaubershow!

Mitten im Publikum verblüfft Mellow mit Tricks aus seiner magischen Candybar und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon. Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen, spielt das keine Rolle mehr.

Zu den Tickets ab 25 Euro.

Die Show läuft ca. 2 Sunden + Pause