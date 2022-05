Melodie des Lebens

× Erweitern © Jörg Sarbach Meldodie des Lebens, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,

Verträumt, verliebt oder fröhlich, von Hip-Hop über Schlager bis zu Klassik oder Popsong: Die beliebte Show-Reihe aus dem Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zeigt endlich wieder die ganze Bandbreite aus den Gefühlswelten ihrer jungen Songschreiber:innen.

Dafür stehen Musiker:innen der Deutschen Kammerphilharmonie gemeinsam mit Schüler:innen aus Tenever und erstmals auch aus Gröpelingen auf der Bühne und gewähren dem Publikum besondere Einblicke in ihr Leben in diesen multikulturellen Stadtteilen mit all den täglichen Herausforderungen.

Für das erfolgreiche Projekt kommt Musiker und Komponist Mark Scheibe regelmäßig in die Gesamtschule Bremen-Ost, um mit den Schüler:innen zu komponieren und zu musizieren. Unterstützt von Orchestermitgliedern der Kammerphilharmonie erarbeitet er dort zusammen mit der ständig wachsenden Zahl musikbegeisterter Jugendlicher Songs und Melodien aus ihren Ideen, Gedanken und Gefühlen aus ihrem Leben und Schulalltag.

Donnerstag und Freitag kommt die 24. Show mit der Schülerschaft der Gesamtschule Bremen Ost sowie der Gröpelinger Oberschule im Park, Mark Scheibe, Lehrer:innen sowie Musiker:innen der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auf die Bühne.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, Schüler:innen 6 Euro, Schüler:innen der GSO 3 Euro. Karten sind erhältlich bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Tel. 0421-32 19 19 oder an info@kammerphilharmonie.com sowie online auf www.kammerphilharmonie.com