× Erweitern © Studiocanal Die Melodie des Meeres

Das DSM lädt Familien zum ersten Kinderkino-Event ein und zeigt einen berührenden und international gefeierten Animationsfilm über die schottische Selkie-Mythologie.

Ben lebt mit seinen Eltern in einem Leuchtturm am Meer, und seine Mutter erzählt ihm geheimnisvolle Geschichten über Eulenhexen, Feenwesen, und spielt auf einem magischen Muschelhorn herrlichste Melodien. Bald wird Ben ein Geschwisterchen bekommen. Doch als seine Schwester Saoirse stumm auf die Welt kommt, verschwindet die Mutter. Alles, was sie hinterlässt, ist eine geheimnisvolle Muschel...

Die irisch-belgische Produktion wurde für einen Oscar nominiert und gewann den Europäischen Filmpreis "Bester Animationsfilm 2015".

Der Eintritt ist frei nach Anmeldung per E-Mail. Treffpunkt ist der Eingang zu den Schiffswelten.

IR, DK, LUX, B, F 2014, Regie: Tomm Moore, Animationsfilm, 93 Min., FBW-Prädikat: bes. wertvoll, ab 7 Jahren