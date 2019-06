Menschenangst

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Die freie Jugendtheatergruppe "DienstagsDrama" der Freizeitstätte Bürgerfelde spielt das Theaterstück im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Was ist Angst, welche Ängste gibt es, wie werden diese geschürt, wie gehe ich mit ihnen um? Ängste, kollektive oder individuelle, haben immer Auswirkungen auf die Handlungen einer/eines Einzelnen, aber bestimmen auch gesellschaftliche Prozesse. In den letzten Jahren ist vermehrt festzustellen, dass auf vielfältige Art und Weise mit geschürten Ängsten politische Entscheidungsprozesse bestimmt werden. Verschwörungstheorien, in den Sozialen Medien verbreitete „Fake-News“, „Rechter Terror“ und „Rechte Hetze“, politische Statements, deren einzige Aussage ein „Schüren von Ängsten“ ist, sind Beispiele hierfür. Jede*r der Zuschauer*innen kennt sie: persönliche und kollektive Ängste. Aber kaum wird über sie gesprochen. Die Texte und Spielszenen konfrontieren das Publikum mit einem Thema, das selten so in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Die Aussage: sich diesem Thema stellen.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.