Im Schnitzkurs für Kinder zeigt Klaus Milde den jungen Teilnehmer:innen, wie man gefahrlos mit dem Messer umgeht und welche Regeln man dabei beachten muss.

Die Kinder können verschiedene Schnitztechniken erlernen und dürfen im Anschluss Ihre geschnitzten Werke natürlich auch behalten.

Am Ende des Kurses wird den Teilnehmer:innen dann der Messerführerschein überreicht.

Die Kosten betragen 8 Euro und eine Anmeldung über die Website des Veranstalters ist erforderlich.