Michel bringt die Welt in Ordnung

Einmal im Monat ist action & fun angesagt, dann gibt es nach dem Kinderfilm etwa eine Stunde lang jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst: Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter*innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.

Zum Film: Die Bewohner von Lönneberga sind verzweifelt: Was Michel auch tut, immer geht es schief! Michel selber ist erstaunt, wenn er wieder einmal seine Mitmenschen verärgert hat, denn eigentlich wollte er nur helfen. Seine guten Absichten scheinen sich wie von selbst in vermeintlich böse Streiche zu verwandeln. Astrid Lindgrens Geschichten um den blonden Lausejungen, der ganz Lönneberga in Atem hält, sind und bleiben einfach Kult: »Immer dieser Michel!«

Emil och Grisenknoen – S 1973, Regie: Olle Hellbom, mit Jan Ohlsson, Lena Wisborg, Allan Edwall, Emy Storm, Björn Gustafson, 89 Min., ab 6 Jahre

Eintritt für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.