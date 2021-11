× Erweitern Michel in der Suppenschüssel

Immer dieser Michel! Was auch immer er anpackt, geht schief. Und obwohl er es eigentlich nie mit Absicht macht, sieht es immer so aus, als ob er den anderen einen Streich spielen möchte. Dieses Mal will Michel nur den Rest Fleischsuppe aus der Schüssel lecken und prompt passiert ihm dabei ein Missgeschick.

D/S 1971, Regie: Olle Hellbom, nach Astrid Lindgren, mit Jan Ohlsson, Lena Wisborg, 93 Min., empfohlen ab 6 Jahren