Midsommar im Freibad

In Schweden gilt Midsommar als das wichtigste Fest nach Weihnachten, bei dem Freunde und Familien zusammen kommen. Doch was wird da eigentlich gefeiert? Die Skandinavier feiern die Sommersonnenwende und damit die "weißen Nächte", in denen die Sonne kaum bis gar nicht mehr untergeht. Traditionell wird ein mit Blättern und Blumen geschmückter Majstång, eine Art Maibaum, aufgestellt und die Menschen tanzen um ihn herum.

In Bremen gibt es zwar keine weißen Nächte, aber auch hier werden die Tage länger und das ist ein guter Grund zum Feiern und länger draußen sein. Am Samstag lädt das Horner Bad Jung und Alt zu einem bunten Mittsommerfest mit Wasser-Tobe-Landschaft und verschiedenen Workshops ein.