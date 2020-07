× Erweitern © Splendid Mina und die Traumzauberer

Mina ist total genervt als nicht nur die Verlobte ihres Vaters, sondern auch noch deren super zickige Tochter bei ihr zu Hause einziehen. Jenny guckt die ganze Zeit nur auf ihr Handy, ärgert Hamster Viggo und ist so ziemlich die blödeste Stiefschwester, die sich Mina hätte vorstellen können. Zu Hause ist es jetzt unerträglich, doch nach einer schicksalhaften Begegnung mit dem geheimnisvollen Traumzauberer sieht ihr Leben auf einmal ganz anders aus. Nachts kann Mina nun die Traumwelt bereisen, in der alles möglich zu sein scheint. Schnell merkt sie: was hier geschieht, hat aber auch Konsequenzen in der echten Welt. Das wäre doch die Lösung für das nervige Stiefschwesterproblem! Allerdings funktioniert das Traumzaubern doch nicht so leicht, wie Mina sich das vorgestellt hatte.

DK 2020, Regie: Kim Hagen Jensen, Animation, 80 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.