Mind the Earth #2

Für Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die sich für Nachhaltigkeit und Technik interessieren, ist dieser kostenlose Repair-Workshop mit Ausstellungsbesuch gemacht.

Im Haus der Wissenschaft schauen sie sich faszinierende Satellitenaufnahmen der Erde in der Ausstellung an. In der Führung erfahren sie, was Energieerzeugung, Wassernutzung, Lebensmittelproduktion, Transportwesen und Städtebau mit dem Klimawandel und nachhaltiger Entwicklung zu tun haben. Im anschließenden Workshop üben sie, wie man alltägliche Elektrogeräte mit fachkundiger Unterstützung reparieren kann – zum Beispiel eine Schreibtischleuchte, einen Wasserkocher oder einen Drucker… Die Teilnehmenden können an beispielhaften Geräten tüfteln, die auf Lager sind oder gerne eigenes defektes Gerät mitbringen.

Am Eventtag bitte bequeme und unempfindliche Kleidung tragen.Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt auf der Veranstaltungswebseite.