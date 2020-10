Minecraft für Fortgeschrittene

× Erweitern © Svitlana/Adobe Stock FabLab im P5

Fünf Tage Minecraft spielen in den Ferien, das wär was?! Dann schnell anmelden!

In der Ferienbetreuungswoche können Mincraft-Fans außerdem ihre Spieleumgebung mit eigenen Skins und Texture-Packs verändern und so zum Beispiel der eigenen Spielefigur einen ganz persönlichen Style verleihen. Wer lieber fertige Skins und Texture-Packs downloaden möchte, bekommt praktische Tipps, wo die richtigen Dateien dafür im Netz zu finden sind, und was man über die Portale der Anbieter wissen sollte, damit man nicht auf die falschen Links klickt.

Echten Cracks bekommen in diesem Workshops die Gelegenheit, ihre Spieleumgebung mit Forge zu modifizieren.

Wer also gerne zockt, aber darüber hinaus auch etwas über den richtigen Umgang mit dem PC lernen und unter Gleichgesinnten fachsimpeln möchte, ist hier richtig.

Der Workshop findet in der Hightech-Werkstatt vom FabLab Bremen e.V. statt, in der auch 3D-Drucker stehen. Da können sogar Creeper oder Ender Man ausgdruckt werden. Gemäß dem P5-Motto „Bewegen, Spielen, Machen“ gibt es natürlich auch ausreichend Gelegenheit, vom PC aufzustehen und sich auszutoben.

Jungen und Mädchen ab 10 Jahren mit ein bisschen Erfahrung im Spiel Minecraft melden sich per E-Mail an info@fablab-bremen.org an und bringen die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern mit.

Die Teilnahmegebühr von 25 Euro kann einfach zur Veranstaltung mitgebracht werden. Wer Schwierigkeiten mit der Finanzierung hat schreibt gerne eine Mail, ggf. können die Kosten vom Projekt "Schlüssel für Bremen" übernommen werden!