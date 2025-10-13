Minecraft – spielerisch zur digitalen Kooperation

Das Computerspiel Minecraft ist mehr als ein Spiel - es ist eine Plattform, in der digitale Kooperation, projektorientiertes Handeln und logisches Denken entwickelt und geschult werden. Gemeinsam legen die Teilnehmenden Regeln fest, auf deren Basis ein digitales Bauprojekt geplant und umgesetzt wird. Dabei lernen sie einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven zu durchleuchten und sich in die Rollen der Mitspieler:innen hineinzuversetzen.

Der Ferienkurs ist für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren geeignet und wird täglich vom 13. bis zum 17. Oktober angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 107 Euro.

Teilnahmevoraussetzungen: Computer- und Internetkenntnisse

Anmeldungen sind telefonisch, online und persönlich vor Ort möglich.