Minecraft & Sport

Klötze stapeln an der Konsole und Auspowern auf der Rampenlandschaft: Das kombinierte Medien- und Sportcamp gehört seit Jahren zu den Dauerbrennern des Ferienprogramms.

Unter der Leitung von Emre nutzen Kinder ab 10 Jahren die Medienräume und die Aktionsflächen der P5 Skatehalle. In der digitalen Welt stimmt die Gruppe gemeinsam ab, wo die Reise hingehen soll – ob bei der akribischen Vorbereitung auf den Kampf gegen den Enderdrachen oder beim freien Bauen phantasievoller Bauwerke.

Als sportlicher Ausgleich geht es direkt danach in die Halle, wo neben Rollsport viele weitere Bewegungsmöglichkeiten auf die Teilnehmenden warten.

Das Camp findet vom 13. bis 17.10. täglich statt:

Kurs 1: 10 - 14 Uhr

Kurs 2: 12 - 16 Uhr

Die Teilnahme kostet 50 Euro, die Anmeldung erfolgt hier online.