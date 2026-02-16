Minecraft & Sport

Teilnehmer:innen ab 11 Jahren erkunden mit Emre vom Sportgarten die Welt des Videospiels Minecraft. Damit die körperliche Bewegung nicht zu kurz kommt, übertragen sie den Spielspaß in der angrenzenden Skatehalle P5 mit kleinen Spielen oder austoben mit dem Skateboard, Scooter oder BMX in die reale Welt.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden zwei Kurse angeboten. Nachdem die Kids der ersten Gruppe zwei Stunden lang die Welt des Videospiels Minecraft erkundet haben, übertragen sie den Spielspaß für den Rest des Tages mit Skateboard, Scooter oder BMX in die reale Welt, und die Kids der zweiten Gruppe gehen an die PCs.

Die Camps finden vom 23. bis 26.3. täglich statt:

Gruppe 1: 10 - 14 Uhr

Gruppe 2: 12 - 16 Uhr

Das viertägige Programm kostet 50 Euro nach Online-Anmeldung.