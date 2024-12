Hello, Hola und Salaam: In diesem interkulturellen Treff kommen Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zusammen und erzählen, lesen und sind kreativ. Dabei geht es um Themen rund um Menschen, ihre Umwelt und das transkulturelle Leben. Familien und Kinder können Geschichten und Erzählungen von zu Hause mitbringen. Bei den Treffen sprechen und lesen die Kinder in verschiedenen Sprachen.

Der mini.diwan findet jeden 2. und 4. Freitag im Monat außerhalb der Schulferien statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.