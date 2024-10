Mini-Matrosenschule

× Erweitern © Sabine Vielmo/DSM DSM Herbstferien Am Steuerrad der Seute Deern

Passend zu den Herbstferien und mit Start der neuen Mitmachausstellung Von hier nach dort steht das neue Kinderformat erstmals auf dem Museumsstundenplan.

Jeweils dienstags in den Ferien bekommen 8- bis 12-Jährige von DSM-Expert:innen innerhalb einer Stunde praktisches Wissen rund um die Themen Navigation und Orientierung vermittelt.

Die erste Stunde gibt der DSM-Nautiker Martin Claus zum Thema: Wie steuere ich ein Schiff? Dazu lädt er die Teilnehmenden auf die Schiffsbrücke der "Wappen von Hamburg" ein. Früher war sie ein Highlight im Bangert-Bau, für die Navigationsausstellung ist sie teilgeöffnet. Claus führt die Mini-Matros:innen an den Fahrstand und erklärt beim Blick über die Weser, was auf einer Schiffsbrücke passiert und welche Vorfahrtsregeln auf dem Meer gelten, damit es nicht zu Kollisionen auf offener See kommt.

Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Treffpunkt ist die Schiffsbrücke am Bangert-Bau.