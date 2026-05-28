Bei jedem Wetter Seenotretter

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Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

In der Mini-Matrosenschule wird Kindern verklickert, was auf dem Wasser wichtig ist. Expert:innen aus der Schifffahrt und Wissenschaft verraten ihr Fachwissen und stehen Rede und Antwort.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee. Mehr als 1000 Seenotretter:innen sind Jahr für Jahr rund 2000 Mal im Einsatz – rund um die Uhr, bei jedem Wetter.

Was sie dabei erleben, erzählen sie bei diesem Termin.

Altersempfehlung: ab 6 Jahre, keine Anmeldung erforderlich

Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
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