Bei jedem Wetter Seenotretter

× Erweitern © Helena Grebe/DSM Mini-Matrosenschule

In der Mini-Matrosenschule wird Kindern verklickert, was auf dem Wasser wichtig ist. Expert:innen aus der Schifffahrt und Wissenschaft verraten ihr Fachwissen und stehen Rede und Antwort.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee. Mehr als 1000 Seenotretter:innen sind Jahr für Jahr rund 2000 Mal im Einsatz – rund um die Uhr, bei jedem Wetter.

Was sie dabei erleben, erzählen sie bei diesem Termin.

Altersempfehlung: ab 6 Jahre, keine Anmeldung erforderlich

Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.