Bei jedem Wetter Seenotretter
bis
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
© Helena Grebe/DSM
Mini-Matrosenschule
In der Mini-Matrosenschule wird Kindern verklickert, was auf dem Wasser wichtig ist. Expert:innen aus der Schifffahrt und Wissenschaft verraten ihr Fachwissen und stehen Rede und Antwort.
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee. Mehr als 1000 Seenotretter:innen sind Jahr für Jahr rund 2000 Mal im Einsatz – rund um die Uhr, bei jedem Wetter.
Was sie dabei erleben, erzählen sie bei diesem Termin.
Altersempfehlung: ab 6 Jahre, keine Anmeldung erforderlich
Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.