Kinder-Minigolf-Turnier

Vom 20. Juli bis zum 1. August wird das Walle-Center zur Minigolf-Arena für die ganze Familie. Die 18 abwechslungsreichen Bahnen sind im gesamten Center verteilt und sorgen während der Sommerferien für Spiel, Spaß und Bewegung.

Während des Aktionszeitraums können können Kindern und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren jeden Dienstag und Donnerstag bei den Kinder-Minigolf-Turnieren ihr Geschick unter Beweis stellen und sich spannende Duelle liefern. Gespielt wird in Teams mit jeweils vier Teilnehmenden. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung wird nicht benötigt.