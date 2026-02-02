× Erweitern © Overbeck Museum Minima naturalia Akkela Dienstbier, Blauwiese, 2024, mixed media

Das Overbeck-Museum lädt kleine und große Naturentdecker:innen ein, die faszinierende Vielfalt der Natur ganz genau zu entdecken. Die Bremer Künstlerin Akkela Dienstbier zeigt, wie aus kleinsten Pflanzen und Alltagsmaterialien beeindruckende Kunstwerke entstehen – wildwachsend, geordnet, bunt und überraschend zugleich. Ihre Arbeiten sind eine Einladung, die Natur mit allen Sinnen neu wahrzunehmen.

Zusammen mit bekannten und unbekannten Werken des Malerpaares Fritz und Hermine Overbeck eröffnet sich ein spannender Blick auf Landschaft, Natur und darauf, wie sie unser Denken und Fühlen prägt.

Zu sehen bis 31. Mai 2026, Di - Fr 11 - 18, Sa/So 11 - 17 Uhr, Kinder kostenfrei, Erwachsene 7 Euro.