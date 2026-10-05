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Die 12-jährige Mira und ihre allerbeste Freundin Naja bauen gern zusammen kleine Kunstwerke aus Schrottteilen. Das machen sie eigentlich so oft es geht, bis Beate eines Tages neu in ihre Klasse kommt.

Sie hat einen angesagten Beauty-Kanal auf Instagram und begeistert damit Miras Mitschüler:innen. Leider auch Naja, die sich plötzlich nur noch für Make-up, Jungs und Verliebtsein interessiert. Als Beate noch einen Club für verliebte Mädchen gründet, fühlt sich Mira erst recht ausgeschlossen, denn mit dem Thema hat sie gar keine Erfahrungen. Um wieder mehr Zeit mit Naja verbringen zu können und ein bisschen dazu zu gehören, beschließt Mira, sich einfach auch zu verlieben. Dann könnte sie wie die anderen Mädchen in den Club aufgenommen werden. Und so schwierig kann das ja nicht sein, ihre Mutter ist schließlich auch ständig verliebt.

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DK 2025, Regie: Marie Limkilde, mit Ellen Edith Pultz-Hansen, Filippa Marcella Olesen Olsson, 85 Min., empfohlen ab 10 Jahren