× Erweitern © Studio 100 Film Miss Moxy

Miss Moxy ist die Hauskatze der kleinen Joosie und ein wenig verwöhnt. Gemeinsam mit ihren Katzenfreunden schaut sie auf alle herab, die „anders“ sind. Als die Familie in den Urlaub nach Frankreich fährt, nimmt Josie ihren Liebling heimlich mit. Dort muss Moxy leider mit dem Hund der Vermieterin Rita klarkommen, die in der Show „Animals Got Talent“ auftreten will.

Als Rita sieht, dass Moxy Klavier spielen kann, sperrt sie das Tier heimlich ein. Und als Josie und ihre Eltern wegen eines Notfalls sofort nach Hause zurückkehren müssen, fahren sie traurig ohne ihre Katze ab. Als Miss Moxy sich endlich befreien kann, macht sie sich ebenfalls auf den Heimweg in die Niederlande. Ausgerechnet zwei Tiere, mit denen sie sich vorher niemals abgegeben hätte, werden zu ihren treuen Begleitern: Der gutmütige Brute und die kluge Schwalbe Ayo. Doch Rita ist ihnen dicht auf den Fersen...

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

NL/B 2025, Regie: Vincent Bal, Wip Vernooij, Animation, 88 Min., FSK 0, empfohlen ab 7 Jahre