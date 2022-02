Mission 2030 - Globale Ziele erleben

In der vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland konzipierten Ausstellung machen sich die Museumsgäste an neuen interaktiven Stationen mit sozialpolitischen Themen unserer Zeit bekannt, darunter acht Stationen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Delegierten und diskutieren, ausprobieren und bestimmen, welche Entwicklungen für bestimmte Regionen die besten sein könnten und weshalb. Ausgewählte Beispiele zeigen den Einfluss der 17 Ziele für eine gerechte Welt, auf die sich 194 Staaten in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen geeignet haben und die bis 2030 erreicht werden sollen.

Die Besucher:innen lernen die jungen Change-Aktivist:innen kennen. Darunter sind zum Beispiel Amira und Soad aus Ägypten, die sich für Geschlechtergleichheit im Nahen Osten engagieren, und Lidonio und Cristina aus Timor-Leste, die Jugendliche in Südostasien über Gesundheit und Sexualität aufklären wollen.

Auf der Galerie oberhalb von „Mission 2030“ präsentiert das Museum die Begleit-Ausstellung „Grüße aus der Zukunft – Geschichten von Menschen, Meeresmüll und Massensterben“. In Oldenburg haben sich etwa 150 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in zahlreichen künstlerischen Projekten Fragen zu drei Nachhaltigkeitszielen gestellt:

Welche Ungleichheiten, Vorurteile und Ausgrenzungen erleben Menschen?

Was bedeutet Meeresmüll für das Leben unter Wasser?

Welche Folgen hat das Massensterben von Insekten für das Leben an Land?

Die Projektteilnehmer:innen haben mit Künstler:innen zu diesen Themen gearbeitet. Mit den Werken drücken sie ihre Erfahrungen, Meinungen und Visionen aus.

Die Ausstellungen sind noch bis zum 18.4. im Museum zu sehen. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 2 Euro, für Erwachsene 6 Euro und für Familien 12 Euro.