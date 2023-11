× Erweitern © Ricardo Vaz Palma / In Good Company Mission Ulja Funk

In der Komödie für Publikum ab 10 Jahren geht es um eine 12-jährige russlanddeutsche Hobby-Astronomin, die zusammen mit einem Schulkameraden nach Belarus reist. Dort will sie den Einschlag eines von ihr entdeckten Meteoriten beobachten. Dicht auf ihren Fersen in einem klapprigen Bus sind ihre Familie und der Pastor einer freikirchlichen Gemeinde, was zu Allerlei abenteuerlichen Verwicklungen führt.

TV-Premiere des Films, der 2021 beim Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz als bester Langfilm ausgezeichnet wurde.

Zum Kinderzeit-Filmtipp.

D/LUX/PL 2021, Regie/Buch: Barbara Kronenberg, mit Romy Lou Janinhoff, Jonas Oeßel, Hildegard Schroedter, Luc Feit, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, 9 91 Min.