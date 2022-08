× Erweitern © Picture Tree International / Ricardo Vaz Palma Mission Ulja Funk

Diese preisgekrönte Komödie für Zuschauer:innen ab 8 Jahren ist schräg, witzig und unglaublich unterhaltsam.

Ulja ist fasziniert vom Weltall und verfolgt fieberhaft die Bewegungen der Sterne und anderen Himmelskörper am Computer. Mit dem Sonderinteresse Astronomie ist sie in ihrer Familie eine ganz schöne Außenseiterin. Oma Olga ist streng gläubig und findet es unerträglich, dass sich ihre Enkelin ausgerechnet für Wissenschaft begeistert. Als Ulja herausfindet, dass bald ein Asteroid an einem Ort in Weißrussland einschlagen soll, weiß sie ganz genau: Da muss sie dabei sein!

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.

D/LUX/PL 2021, Regie/Buch: Barbara Kronenberg, mit Romy Lou Janinhoff, Jonas Oeßel, Hildegard Schroedter, Luc Feit, 91 Min.