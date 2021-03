Mister Twister: Eine Klasse macht Camping

Der Referendar Herr Kees, auch bekannt als Mister Twister, geht mit seinen Sechsklässler:innen auf Klassenfahrt. Eigentlich wäre die Freude groß, wenn nur die strenge Direktorin Frau Dreus nicht mit von der Partie wäre. Mit ihrem exakten Zeitplan will sie die Kinder von morgens bis abends auf Trab halten. Dann wird Dreus am ersten Tag durch einen Hexenschuss außer Gefecht gesetzt und Herr Kees ist auf sich allein gestellt. Aber mit seiner Fantasie und seiner Schusseligkeit wird auch der unerbittliche Zeitplan der Schulleiterin ein großes Vergnügen: Geografie lässt sich auch am Strand gut betreiben und Gruselgeschichten sind ja auch Literatur. Alles amüsieren sich köstlich, nur einer nicht. Tobias grübelt viel über den Tod seines Vaters nach und ist eines morgens verschwunden. Kees beginnt an seinen Fähigkeiten als Lehrer zu zweifeln.

NL 2013, Regie: Barbara Bredero, Mit: Willem Voogd (Mees Kees), Sanne Wallis de Vries (Direktorin Dreus), Felix Osinga (Tobias), 80 Min.