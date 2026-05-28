Mit allen Sinnen durch den Sommer

Kinder ab 7 Jahren erkunden gemeinsam was sie auf dem Naturerlebnisgelände hören, riechen, schmecken, fühlen und sehen können.

Wie riecht der Sommer? Wie fühlt sich nasses Gras unter den Füßen an? Oder mit einem Fuß im Matsch zu stecken? Gibt es was Essbares auf dem Gelände zu finden? Und welche Geräusche gibt es im Sommer zu entdecken?

Jeder Tag der Ferienwoche schenkt mit kreativen Experimenten und Spielen einem unserer Sinne besondere Aufmerksamkeit.

Die Teilnahme vom 6. bis 10. Juli täglich kostet 70 Euro nach Anmeldung an wupp.bremen@yahoo.de