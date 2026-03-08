Wind und Wellen

In dieser Ferienwoche dreht sich bei alles um die vier Elemente: Wind, Wasser, Feuer und Erde. Kinder ab 7 Jahren können sich auf spannende Erlebnisse, faszinierende Entdeckungen und jede Menge Abenteuer rund um die Kräfte der Natur freuen. Spiel, Spaß und Staunen inklusive.

Die Teilnahme vom 6. bis 10. Juli täglich kostet 70 Euro nach Anmeldung an wupp.bremen@yahoo.de