Mit dem Schiff unterwegs

Warum schwimmt ein Schiff? Wie kommt es voran? Und wie haben sich Antriebe über die Jahrhunderte verändert? Wohin steuert die maritime Mobilität der Zukunft? Zur Europäischen Mobilitätswoche lädt das DSM Familien zu einem interaktiven Mitmachnachmittag ein, bei dem Gäste erleben, wie spannend Mobilität auf dem Wasser sein kann – damals, heute und morgen. Kinder können aktiv werden und ihre eigenen kleinen Wasserfahrzeuge bauen samt Antrieb.

Ab 16 Uhr stellt Habbo Cramer in einem kurzen familienfreundlichen Vortrag die autonom fahrende Fähre Schuppi vor, die perspektivisch im Fischereihafen verkehren soll.

Teilnahme im Eintritt inbegriffen: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei.