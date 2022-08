× Erweitern © Bock / Natureum Mit dem Vogelkieker zu den nordischen Gänsen

Im Rahmen der Zugvogeltage können Familien auf einer Busfahrt die faszinierende Vogelwelt der Elbmarschen durch das Außendeichgelände kennenlernen. In dieser weiten Landschaft rasten im Herbst Zehntausende von Zugvögeln aus Skandinavien und Sibirien auf ihrer Wanderung in Richtung Atlantik. Ein regionaler Vogelkundler begleitet die Fahrt, an Bord des Vogelkiekers stehen Bestimmungstafeln und Informationsmaterial zur Verfügung. Der Treffpunkt ist im "KüstenWelle"-Eingangsgebäude.

Die Tour mit Museumsbesuch kostet für Gäste bis 16 Jahre 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro. Ohne Museumsbesuch beträgt die Teilnahmegebühr jeweils die Hälfte. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen, die telefonisch und per E-Mail möglich ist.