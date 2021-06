Mit den Augen riechen

Wie lässt sich Geruch in Bilder fassen? Gerüche begleiten den Alltag und besondere Momente, aber als unsichtbare und flüchtige Sinneserscheinungen sind sie ein herausforderndes Thema für die Kunst. Die Kunsthalle Bremen macht einen großen geschichtlichen Bogen auf und zeigt Geruchsbilder seit dem 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Renaissance. So lädt die Ausstellung dazu ein, mit den Augen zu riechen: Welche Gestalt hat Geruch? Wie erkennen wir durch ihn die Welt? Und wie wird Geruch im menschlichen Miteinander inszeniert?

Gemälde, Graphiken, Fotografien und Skulpturen aus verschiedenen Jahrhunderten kommen dafür in der Ausstellung zusammen. Darunter sind farbintensive Gemälde von Malerinnen wie Paula Modersohn Becker und Aline von Kapff, die über die Augen – für manche – auch den Geruchssinn ansprechen können; Zeichnungen von Günter Grass, der Riechendes zeigt, um soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern, sowie jüngere Objekte und Fotografien von Andreas Slominski und Tom Wood.

Speziell für die Ausstellung in Bremen kreiert der kolumbianische Geruchskünstler Oswaldo Maciá (*1960) dazu als zeitgenössische Arbeit eine neue raumgreifende Installation, die Augen, Nase und Ohren anspricht. Die verschiedenen Sinne stehen in seinem Schaffen gleichberechtigt nebeneinander.

Die Ausstellung ist Teil des Gemeinschaftsprojekts „Smell it! Geruch in der Kunst“ und kann noch bis zum 15. August besucht werden. Sie fragt nach der Rolle des Geruchssinns für jeden Einzelnen, der in Zeiten von Abstand und Desinfektionsmittel, aber auch Geruchsverlust und Riechstörungen eine neue Bedeutung gewinnt. So lädt außerdem ein begehbares Nasenmodell vom kek Kindermuseum dazu ein, sich mit eigenen Riecherfahrungen auseinanderzusetzen.

Der Eintritt ist für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen 10 Euro.