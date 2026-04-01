Mit den Stadtmusikanten auf Zeitreise

Das Familienkonzert bringt Esel, Hund, Katze und Hahn in überraschend vielfältigen Rollen auf die Bühne. Der Kinderbuchautor Jörg Isermeyer nimmt die jungen Zuhörer mit auf eine Zeitreise: vom Originalmärchen über verschiedene Versionen bis in die Gegenwart.

Begleitet wird das Ganze von schwungvoller Musik eines originellen Ensembles. Es spielen Jörg Isermeyer (Akkordeon), Hannah Weber (Violoncello) und Rose Eickelberg (Perkussion und Vibraphon).

Das Konzert richtet sich an Kinder ab Grundschulalter.

Der Eintritt ist bis 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 14 Euro, ermäßigt 8 Euro. Die Einnahmen kommen dem Verein "Bremer Geschwisterkinder" Stimme e.V. zugute.