Sonnenuntergangstörn: mit der Atlantis in Richtung Nordsee

© Tall Ship Company Atlantis - Sonnenuntergang auf dem Deck

Es geht vorbei an der modernen Skyline Bremerhaves und Container-Terminal Europas. An Bord erwartet die Gäste Fingerfood und ein Begrüßungsgetränk.

Das ehemalige, 60 m lange Feuerschiff wurde 1905 in Hamburg erbaut und diente 70 Jahre seiner Ursprungsaufgabe. Nach der Stilllegung wurde es 1984 zu einem Dreimaster so umgebaut, dass jetzt Mittelmeerstimmung an Deck herrscht. Wo früher der imposante Feuerturm seinen Platz hatte, entstand ein Ambiente aus erlesenen Hölzern und gediegener maritimer Eleganz. Liegestühle auf dem Sonnendeck, eine Cocktailbar und ein edler Salon überzeugen. 2005 wurde das Schiff vom jetzigen Eigner nochmal modernisiert und noch komfortabler gemacht. Geblieben ist ein zuverlässiges Schiff, das schon alle Weltmeere bereist hat.

Die Fahrt kostet für Kinder 24,75 Euro und für Erwachsene 49,50 Euro inklusive Snacks und Getränk und ist ebenfalls für Rollstuhlfahrerïnnen geeignet. Hunde sind allerdings nicht erlaubt. Tickets können über bremerhaven.de/atlantis gebucht werden.

Wer möchte, kann das das sehenswerte Innere bis zum 18. Oktober von Dienstag bis Donnerstag tagsüber bei Open Ship sogar kostenfrei besichtigen.