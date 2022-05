Mit der Kleinbahn ins Grüne

× Erweitern © Martin Thies Pfingstfahrten der Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Mit einem Mehrzugbetrieb sorgen am Pfingstsonntag und -montag verschiedene Zugzusammenstellungen auf der 9 Kilometer langen Strecke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf für viel Abwechslung. Es verkehren Güterzüge mit Personenbeförderung (GmP). Um 11 Uhr startet der erste GmP-Dampfzug nach Asendorf, um 14 und 16:30 Uhr folgen weitere Zugpaare. Mit Dieselkraft werden sich um 12:05 und 14:55 Uhr weitere gemischte Personenzüge in Bewegung setzen. An den Bahnhöfen sind Rangiervorführungen zu sehen, auch am Unterwegsbahnhof Heiligenberg, wo es zu Zugbegegnungen kommt.

Rund um den Bahnhof Bruchhausen-Vilsen wird eine Menge geboten. Die Besucher:innen können die große Fahrzeughalle besichtigen, in der sich eine Vielzahl an historischen Fahrzeugen und Waggons befinden. Drasinenfahrten laden zum Mitfahren ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die örtliche Gastronomie lädt zum Verweilen ein, zu der auch ein das „Gartenbahncafé Volldampf“ an der Fahrstrecke zählt. Und am Bahnhof Asendorf schlägt "Glutrausch" eine Imbissstation auf.

Die Hin- und Rückfahrt kostet für Kinder 6 Euro und für Erwachsene 12 Euro. Die Familienkarte ist für 28 Euro zu haben. Im Bahnhof Bruchhausen-Vilsen öffnet die Fahrkartenausgabe ca. 1 Stunde vor Abfahrt des ersten Zuges. Fahrkarten-Reservierungen können im TourismusService (Bahnhof 2) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket vorgenommen werden. Telefonische Reservierungen sind unter 0421-363636 möglich. Des Weiteren werden Fahrkarten im Webshop der Museums-Eisenbahn angeboten.