Museum zum Selbermachen

Ferienkinder zwischen 5 und 8 Jahren, die gerne wissen möchten, wie die vielen Sachen eigentlich in ein Museum kommen, sind hier richtig.

Im Ferienprogramm bauen sie eine kleine Ausstellung – vom Ausgraben eines unbekannten Gegenstandes bis zum Museumsobjekt. Dabei gibt es viel zu tun, und sie schlüpfen in die Rollen verschiedener Menschen, die in unterschiedlichen Berufen in einem Museum arbeiten. Am Ende eröffnen sie ihre eigene kleine Ausstellung. Bitte unempfindliche Kleidung tragen.

Die Teilnahme an der Ferienaktion kostet 8 Euro nach Anmeldung (bis 7.10.).