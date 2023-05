Mit der Taschenlampe durchs Rathaus

× Erweitern © Jonas Ginter Rathaus und Roland

Zum ersten Mal können kleine und große Besucher:innen mit der Taschenlampe das über 600 Jahre alte Rathaus und den Ratskeller entdecken: Die Führung hält ganz ungewöhnliche Eindrücke in das UNESCO-Welterbe am Markplatz bereit und führt auf einer nicht alltäglichen Route durch das Ratskeller-Gewölbe und die Obere Halle, es geht durch geheime Türen und verborgene Gänge. Spuken nachts die Weingeister durch den historischen Keller? Und wie wirken eigentlich die “fliegenden Schiffe“ und die unzähligen Schnitzereien der Oberen Halle im Dunkeln? Das alles kann in dieser spannenden Entdeckungsreise herausgefunden werden.

Die Tour dauert zwei Stunden und findet im Rahmen der Bremer Welterbetage 2023 statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Taschenlampen können mitgebracht werden. Für Kinder bis 16 Jahren ist die Teilnahme kostenlos, Erwachsene zahlen 12 Euro. Pro Person reicht der Ratskeller ein Glas Wein oder Traubensaft. Eine Anmeldung ist erforderlich über: www.welterbe.bremen.de/welterbetage2023