Mit Helm und Lampe

Das Basislager Piesberg lädt Jung und Alt vom 2. bis zum 10. August zu einer vielseitigen Natur-, Kultur- und Mitmachwoche ein – mitten im UNESCO-Natur- und Geopark TERRA.vita.

Kinder gehen im MIK Osnabrück auf eine abenteuerliche Entdeckungstour im Bergwerksstollen – 30 Meter unter der Erde!

Wie echte Bergleute mit Helm und Stirnlampe ausgestattet, erhalten sie im knapp 300 Meter langen, unter Tage verlaufenden Hasestollen einen Einblick in die Lebenswelt der Menschen, die früher im Bergwerk gearbeitet haben.

Eintritt: pay what you can nach Buchung eines Online-Tickets.