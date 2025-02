Probier KI – Klima retten

× Erweitern © Universum Bremen Probier, kapier im Universum

Kann man mit KI die Welt retten!? Das können Interessierte ab 12 Jahren im Workshop zu aktuellen Klimathemen erforschen.

Es gibt keinen Tag, an dem nicht in den Medien über Künstliche Intelligenz berichtet wird. Doch was genau ist eigentlich KI und wie kann sie für die Herausforderungen der Zukunft sinnvoll eingesetzt werden?

Ganz schön schwierige Fragen, die im Rahmen des Workshops ganz niederschwellig und praxisnah beantwortet werden. Zur Auswahl stehen zwei praktische Anwendungen: „Waldbrände verhindern“ und „Moore wiederherstellen“. Gearbeitet wird mit Material aus der frisch erschienenen „KI-Box Klima“, die im Auftrag des Bundesumweltministeriums entwickelt wurde.

Anmelden können sich interessierte Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit oder ohne Begleitung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket (Erwachsene 18, Jugendliche 12 Euro) enthalten.

Bitte telefonisch anmelden.