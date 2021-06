Mit Ponys unterwegs

× Erweitern © Lütt'n Peerhoff e.V. Freundschaft mit Pferden

Pferde in ihrem Herdenleben beobachten, ihre Bedürfnisse und Grenzen kennen lernen, die Wirkung ihrer Präsenz spüren, mit ihnen in ihrem Lebensraum individuell begleitet in Kontakt gehen: Der heilpädagogische Reiterhof in Seebergen bietet viel Raum für pferdegestütztes Erfahrungslernen.

In abenteuerlichen und fantasievollen Aktivitäten den stetigen Wandel des Lebens bewusst erfahren, den Wandel von Sonnenlicht, Mond, Wetter, Hell und Dunkel, Farben, Pflanzen- und Fellwachstum erleben...

Im heilpädagogischen Workshop erleben Kinder ab 6 Jahren Rituale in der Natur als eine Möglichkeit, mit sich selbst und der Mitwelt in einen tiefen, lebendigen Kontakt und Austausch zu kommen, innere Ruhe sowie das Feuer der Begeisterung zu spüren. Die Pferde sind in diesen Prozessen Freunde, Begleiter, Wegweiser und Spielgefährten.

Die Teilnahme kostet 80 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail angemeldet.

Weitere Termine online.