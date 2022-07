Mit Tasmota ins Netzwerk

Wie mit Hilfe der Firmware Tasmota alle smarten Geräte unter einem Dach laufen können, zeigt der Arduino-Ferienworkshop für Fortgeschrittene ab 12 Jahren. Es werden Kenntnisse aus einem Ardunio-Anfängerkurs benötigt.

Wer am kostenlosen Workshop teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch und per E-Mail an.